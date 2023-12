Mandy Moore war sechs Wochen nach Geburt wieder am Serienset

Mandy Moore (39) nahm sich nicht viel Zeit für sich selbst. Die Schauspielerin hatte im Oktober vergangenen Jahres zum zweiten Mal ein Baby auf der Welt begrüßen dürfen: Söhnchen Ozzie. Mit ihrem Mann Taylor Goldsmith ist sie außerdem Mama von Augustus. Die zwei Kids halten die This Is Us-Bekanntheit aber nicht von ihrem Beruf ab: Nur sechs Wochen nach der Geburt ihres zweiten Kindes stand Mandy wieder vor der Kamera!

Im Interview mit Daily Mail verrät Ashley Michel Hoban, die Produzentin von "Dr. Death", dass Mandy ziemlich fix wieder am Serienset war. "Mandy hatte sechs Wochen vor Beginn der Dreharbeiten ein Baby bekommen, also habe ich sie nicht für eine ernsthafte Option gehalten. Aber aus irgendeinem Grund stimmte sie zu, die Serie zu machen", erklärt die Filmemacherin. Mandy sei so toll, dass sie sich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen könne, dass jemand anderes ihre Rolle übernehmen könnte.

Söhnchen Ozzie hat Mandys ganze Familienplanung noch mal über Board geworfen: Sie konnte sich plötzlich noch ein weiteres Kind vorstellen. "Er ist einfach so zum Knutschen, dass Mama nun daran denkt, das Ganze noch mal machen zu wollen", hatte sie vor einigen Monaten auf Instagram zugegeben.

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihr Mann Taylor Goldsmith mit ihrem Baby

Anzeige

Getty Images Mandy Moore bei den HCA TV Awards im August 2022

Anzeige

Instagram / mandymooremm Mandy Moore und ihre Kinder

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Mandy so schnell nach der Geburt ihres zweiten Kindes wieder vor der Kamera stand? Toll, sie ist eine starke Frau! Ich finde es wichtig, dass sie Zeit für sich nimmt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de