Mandy Moores Sohn geht in seiner Rolle als großer Bruder auf

So sieht eine glückliche vierköpfige Familie aus! Im Februar 2021 hatten Mandy Moore (39) und ihr Ehemann Taylor Goldsmith Söhnchen August Harrison auf der Welt begrüßen dürfen. Im Oktober vergangenen Jahres machte dann schließlich der kleine Ozzie das Familienglück komplett. Seitdem genießt sie ihr Leben als zweifache Mama in vollen Zügen – aber auch Mandys Sohn fühlt sich in seiner Rolle als großer Bruder wohl!

"Er liebt es, ein großer Bruder zu sein", schwärmt die 39-Jährige in einem Interview mit People. Umso mehr freue sich Mandy nun auf die kommenden Weihnachtsfeiertage mit ihrer kleinen Familie. "Die Feiertage bekommen also eine ganz neue Bedeutung. Ich freue mich auf die nächsten Wochen, in denen ich einfach zu Hause bin und es mir gemütlich mache und diese Zeit des Jahres genieße", so Mandy.

Dass Gus und Ozzie ein Herz und eine Seele sind, machte Mandy schon auf ihrem Instagram-Account deutlich. "Diese beiden und ihre einzigartige Verbindung. Ich bin zutiefst dankbar, dass ich solch eine Freude miterleben darf", schrieb die This Is Us-Darstellerin gerührt zu einem Bild, auf dem Gus und sein Brüderchen ausgelassen auf einer Wiese spielen.

Mandy Moore mit ihrer Familie im Oktober 2022

Mandy Moore mit ihren Kindern

Mandy Moores Söhne Gus und Ozzie

