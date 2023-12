Plant Adam Collard schon gemeinsame Zukunft mit Laura Woods?

Adam Collard ist in seine Perle wohl so richtig verliebt. Nachdem die Beziehung mit Ex-Freundin Lottie Moss (25) nach etwa einem Jahr geendet hatte, macht der ehemalige UK-Love Island-Kandidat prompt seine neue Romanze mit Laura Woods (36) öffentlich. Ihm war schnell klar, dass die Sportmoderatorin die Richtige für ihn ist. Schmiedet Adam also schon Pläne für eine gemeinsame Zukunft mit seiner Laura?

Der Realitystar scheint ganz genau zu wissen, was er will. "Ich möchte heiraten. Und ich möchte Kinder haben", erklärt Adam laut Daily Mail in einem Interview. Er habe sich immer gefragt, was für ein Mensch er sein werde und wie er seine zukünftigen Kinder beschützen könne – er sei nämlich ein Beschützer-Typ, sowohl bei seiner Familie und seinen Freunden als auch bei Anna. Er hat zwar noch keinen Nachwuchs, aber wenn es dann so weit wäre, würde er ihn aus den sozialen Medien heraushalten.

Der Altersunterschied zwischen Adam und seiner Partnerin würde ihn von einem nächsten Schritt wohl nicht abhalten. Er glaube sowieso, seinem Alter schon immer voraus gewesen zu sein. "Ich denke, sie ist wahrscheinlich genau das, was ich schon lange brauche", schwärmt er von seiner Geliebten, mit der er die Vorweihnachtszeit in Amsterdam verbrachte.

