So starbesetzt war Scarlett Johanssons Weihnachtsparty!

Sie ließen es krachen. Scarlett Johansson (39) und Colin Jost (41) gehen bereits seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Im Oktober 2020 hatte sich das Paar nach einer dreijährigen Beziehung heimlich das Jawort gegeben. Seither genießen sie ihr Liebesglück weitgehend im Privaten. Um nun die bevorstehenden Feiertage standesgemäß einzuläuten, luden die beiden Hollywood-Stars zu einer Weihnachtsparty ein – und die Gästeliste konnte sich blicken lassen. Diese Stars erschienen zur Fete von Scarlett und Colin.

Bei der Weihnachtsfeier gab sich die A-Prominenz regelrecht die Klinke in die Hand. Bilder, die Page Six veröffentlichte, zeigten, wie sich die Oscar-nominierte Schauspielerin und der "Saturday Night Live"-Star unter die Gäste in New York City mischten. Es schien dabei vor allem der Abend der Paare gewesen zu sein, denn sowohl Chris Evans (42) und Alba Baptista (26) als auch Alec (65) und Hilaria Baldwin (39) erschienen gemeinsam. Unter den weiteren Gästen befanden sich zudem auch "Parks and Recreation"-Darstellerin Amy Poehler (52) und Chris Rock (58) – auch der US-Comedian wollte sich die Festtagssause des Jahres wohl nicht entgehen lassen.

Wenn Scarlett und ihr Liebster nicht zu starbesetzten Parties einladen, dann genießen die beiden ihre Zeit mit ihrer kleinen Familie. Im Jahr 2021 hatten die Marvel-Bekanntheit und der Komiker erstmals gemeinsamen Nachwuchs bekommen. Auf Instagram schrieb Colin damals: "Ok, ok, wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr."

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, 2023

Instagram / chrisevans Alba Baptista und Chris Evans, Filmstars

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, 2023

