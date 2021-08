Colin Jost (39) macht erste Details zu seinem Nachwuchs öffentlich! Jüngst wurde bekannt, dass der Komiker und seine Frau Scarlett Johansson (36) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen konnten. Das bestätigte ein Sprecher der Schauspielerin – weitere Einzelheiten wie das Geschlecht und den Namen des Babys gab er nicht bekannt. Doch jetzt meldet sich auch endlich Colin persönlich zu seinem Familienglück zu Wort und plaudert aus, ob es sich bei seinem Kind um einen Jungen oder ein Mädchen handelt.

Auf Instagram schrieb der 39-Jährige: "Ok, ok, wir haben ein Baby bekommen. Sein Name ist Cosmo. Wir lieben ihn sehr." Damit dürfte klar sein, dass er und Scarlett glückliche Eltern eines Sohnes geworden sind. Weitere Informationen behielt er aber weiterhin für sich. Stattdessen bat er seine Community, die Privatsphäre seiner kleinen Familie zu respektieren.

Colins Fans sind von dem persönlichen Statement offenbar ganz aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte häufen sich zahlreiche Glückwünsche. Manche User sind allerdings auch etwas skeptisch, dass der Sohn des Paares tatsächlich Cosmo heißt. "Scarlet würde ihr Baby nie im Leben Cosmo nennen" oder "Das ist ein Witz oder?" lauten nur zwei dieser Äußerungen.

Getty Images Scarlett Johansson bei den Oscars im Jahr 2015

Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost im September 2018

Getty Images Colin Jost im November 2019 in New York

