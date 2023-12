Fehlbesetzung? "Masked Singer"-Fans haten Judith Williams

Sie konnte die Fans wohl nicht überzeugen. Am Samstag flimmerte das große Finale von The Masked Singer über die Bildschirme. Neben Ruth Moschner (47) und Rick Kavanian (52) saß an diesem Abend auch Judith Williams (52) im Rateteam und versuchte, den verbliebenen Promis auf die Schliche zu kommen. Dabei kamen jedoch einige Tipps der Unternehmerin nicht so gut an. Für einige Zuschauer passte Judith nicht ins Rateteam!

"Judith Williams ist in jeglicher Hinsicht eine Fehlbesetzung für diese Jury" und "Judith Williams hat die besten Tipps. Nicht", äußern sich einige der Fans auf X. Neben ihrem ziemlich weit hergeholten Tipp, dass unter dem Troll Bill Kaulitz (34) stecken soll, missfällt den Nutzern aber auch, dass die Opernsängerin Hendrik Duryn (56) bei dem Mustang einloggte, nur weil die Zuschauer dies sagten – sie selbst kannte den Schauspieler offenbar gar nicht. "Natürlich hat sich Judith Williams schnell bei LinkedIn informiert, wer denn der Mustang sein könnte. Sollte klar sein" und "Judith Williams ist bloß nach unseren Tweets auf Hendrik Duryn im Mustang-Kostüm gekommen. Ganz urplötzlich. Verrückt", empören sich die User.

Immerhin lag die Moderatorin letztendlich mit Hendrik richtig. Unter dem Troll kam statt des Tokio Hotel-Frontsängers Sängerin Mieze Katz (44) zum Vorschein! Als Eisprinzessin entpuppte sich dagegen Jennifer Weist (37) und als Lulatsch Pasquale Aleardi (52).

ProSieben/Willi Weber Judith Williams, Ruth Moschner und Rick Kavanian bei "The Masked Singer"

Getty Images Judith Williams, Unternehmerin

ProSieben / Willi Weber Hendrik Duryn und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

