Fürst Albert und Charlène verteilen Weihnachtsgeschenke

Bei der Bescherung packt das adlige Ehepaar höchstpersönlich mit an. In wenigen Tagen wird vielerorts Weihnachten gefeiert. Zahlreiche Promis freuen sich aufs Fest – einige von ihnen haben für ihre Liebsten das perfekte Geschenk bereits gefunden. So wie beispielsweise Königin Margrethe (83), die ihre Präsente sogar selbst einpackt. Auch andere Royals stimmen sich schon auf die besinnliche Zeit ein und wollen Gutes tun: Fürst Albert (65) und Fürstin Charlène (45) verteilten Weihnachtsgeschenke an Kids.

Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden vor dem monegassischen Fürstenpalast bei ihrer jährlichen Weihnachtsaktion. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz machten Charlene und ihr Gatte viele Kinder glücklich – die zweifachen Eltern verteilten nämlich Geschenke an die Kids. Begleitet wurden sie von Camille Gottlieb (25), der Tochter von Prinzessin Stephanie (58). Charlène war deutlich anzusehen, dass ihr diese wohltätige Aufgabe sichtlich Spaß macht.

Albert und seine Familie sind auch dieses Jahr auf die Feiertage bestens eingestimmt. Vor wenigen Tagen wurde via Instagram die diesjährige Weihnachtskarte der Grimaldis veröffentlicht. Das Fürstenpaar posiert mit seinen Zwillingen Jacques (9) und Gabriella (9) vor einem üppig geschmückten Tannenbaum.

