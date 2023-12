Königin Margrethe packt Weihnachtsgeschenke selbst ein!

Sie ist perfekt auf die Weihnachtsfeiertage vorbereitet! Schon mehr als 50 Jahre sitzt Königin Margrethe (83) auf dem dänischen Thron – und ist somit seit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) weltweit das dienstälteste amtierende weibliche Staatsoberhaupt. In ihrem Alltag als Monarchin wird sie von einer Menge Personal unterstützt. Doch eine Sache lässt sie sich nicht nehmen: Margrethe packt die Geschenke für ihre Liebsten noch selbst ein!

Das beweist die 83-Jährige jetzt den Royal-Fans auf dem offiziellen Instagram-Account des dänischen Königshauses: Höchstpersönlich und mit ganz viel Liebe schneidet Margrethe das Geschenkpapier zurecht und versieht die Päckchen mit roter Schleife. Aber auch bei der Deko legt sie selbst Hand an und bastelt mit Freude die in Dänemark typischen "Nisser".

Und wie verbringt die dänische Regentin in diesem Jahr das Weihnachtsfest? Laut dem dänischen Magazin Her & Nu feiert Margrethe Weihnachten in diesem Jahr mit ihren beiden Söhnen Prinz Joachim (54) und Prinz Frederik (55) zusammen. Im Jahr zuvor hatte die dänische Königsfamilie das Weihnachtsfest noch getrennt voneinander verbracht. Grund dafür war die angespannte Stimmung, da Margrethe ihren Enkelkindern die Titel entzog, woraufhin ihr Sohn Joachim sehr gekränkt gewesen war.

Anzeige

Per Morten Abrahamsen Die dänische Königin Margrethe im November 2021

Anzeige

Getty Images Königin Margrethe von Dänemark bei ihrem 50. Thronjubiläum

Anzeige

Per Morten Abrahamsen, Kongehuset Die dänischen Royals im Januar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de