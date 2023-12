Mit Ex Joe? Sophie Turner hat die Kinder über Weihnachten

Wie sieht Weihnachten in diesem Jahr bei Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) aus? Im September wurde bekannt, dass die Ehe des einstigen Traumpaars am Ende ist – der Musiker und die Schauspielerin lassen sich nach vier gemeinsamen Jahren und zwei Kindern scheiden. Das Sorgerecht sollen die zwei kurz nach der Trennung bereits geregelt haben. Dennoch stellt sich die Frage: Wie meistert das Ex-Paar die Feiertage?

Wie TMZ berichtet, wird das durch die Sorgerechtsvereinbarung festgehalten. Denn den Dokumenten zufolge hat Sophie die Kinder bis Anfang Januar und feiert Weihnachten vermutlich mit ihnen in London. Dass deren Papa mit von der Partie ist, ist aber nicht ausgeschlossen. Denn Joe wurde vor einigen Tagen bereits in der englischen Hauptstadt gesichtet – ob sie sich für die Feiertage wohl zusammenraufen?

Sophie hat mit ihrer Beziehung offenbar schon abgeschlossen. Die Game of Thrones-Darstellerin ist nämlich bereits erneut in festen Händen – und knutschte ihren Lover sogar schon in der Öffentlichkeit. Ihr Ex hat damit angeblich kein Problem.

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Sophie Turner bei der Paris Fashion Week, März 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai 2022

