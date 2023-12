Mit Tannenbaum: Das ist die monegassische Weihnachtskarte

Sie setzen die Tradition fort! Genau wie die Mitglieder des britischen Königshauses überraschen auch die monegassischen Royals ihre Fans Jahr für Jahr mit einem neuen Weihnachtsgruß. Auf dem Foto versammeln sich für gewöhnlich Fürst Albert II. von Monaco (65) und seine Frau Fürstin Charlène (45) gemeinsam mit ihren Zwillingen Prinz Jacques (9) und Prinzessin Gabriella (9). Nun veröffentlichen Charlène und Albert ihre diesjährige Weihnachtskarte!

Ganz im Sinne der alljährlichen Tradition versammelt sich die vierköpfige Familie auf dem auf Instagram geposteten Foto unter ihrem weihnachtlich geschmückten Baum. Während Charlène in einem braun-glitzernden Samtkleid alle Blicke auf sich zieht und perfekt zur weihnachtlichen Deko passt, strahlen ihr Mann Albert und Sohnemann Jacques in schwarzen Anzügen um die Wette. Und auch Gabriella lächelt in ihrem lilafarbenen Kleid charmant in die Linse. Zudem fällt sofort auf, wie groß die royalen Zwillinge bereits geworden sind.

Die Fans der monegassischen Königsfamilie sind hellauf begeistert von dem weihnachtlichen Schnappschuss: "Was für eine wunderschöne Familie", schreibt ein Nutzer. "Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr an unsere wunderschöne royale Familie", schließt sich ein weiterer an. Ein dritter Follower kommentiert: "Wunderschön. Alles Gute für diese Familie."

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert bei der Eröffnung des Weihnachstdorfes

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert von Monaco im Juli 2023

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert II. von Monaco mit ihren Kindern

