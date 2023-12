Patrick Dempsey meint, "Grey's Anatomy" hat Welt verändert

Patrick Dempsey (57) stellt sich als großer Grey's Anatomy-Fan heraus! Die beliebte Arztserie feiert 2024 ihr zwanzigjähriges Bestehen und bringt zu diesem besonderen Jubiläum eine neue Staffel mit vielen Veränderungen hervor. Die zahlreichen Hauptdarsteller rund um Ellen Pompeo (54) und Co. haben der Serie einiges zu verdanken. Doch nicht nur das – Laut Patrick hat "Grey's Anatomy" selbst sogar die Welt verändert.

"Sie hat so viele Menschen dazu inspiriert, einen medizinischen Beruf zu ergreifen", sagt der 57-Jährige in der TV-Show "Good Morning America" über die Serie und fügt hinzu: "Ich glaube, das ist das größte Geschenk dieser Show: etwas Positives tun und etwas zurückgeben zu können." Belegbare Zahlen, dass Leute sich tatsächlich durch "Grey's Anatomy" für medizinische Berufe interessiert haben, gibt es nicht.

Anlässlich des Jubiläums holen die Produzenten noch einmal alles heraus: Es soll eine neue Generation von Ärzten geben. Dazu gehören unter anderem die Darsteller Harry Shum Jr. (41), Alexis Floyd (30) und Adelaide Kane. Auch lange geliebte Charaktere bleiben den Anhängern erhalten. So sollen vor allem Teddy (Kim Raver, 54) und ihr Gatte Owen (Kevin McKidd, 50) für ordentlich Drama sorgen: Noch ist nämlich nicht geklärt, ob Teddy ihren Zusammenbruch in Staffel 19 überlebt. Allerdings ist die Teilnahme von Schauspielerin Kim in der neuen Season bereits bestätigt.

Frank Ockenfels/MEGA Patrick Dempsey als McDreamy, 2005

Getty Images Patrick Dempsey, Schauspieler

Instagram / harryshumjr "Grey's Anatomy"-Cast, 2023

