Prinz Harry und Meghan sicher: 2024 wird ihre "Erlösung"

Sie starten positiv ins neue Jahr! In den vergangenen zwölf Monaten mussten Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) jede Menge einstecken: Immer wieder hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass die Ehe der beiden ein jähes Ende gefunden hat. Auch das angespannte Verhältnis zum britischen Königshaus scheint sich nicht verbessert zu haben – aktuell stehen sie aufgrund von Rassismusvorwürfen gegen das Königshaus erneut im Fokus der Öffentlichkeit. Doch Harry und Meghan sind sich sicher: 2024 wird ihr Jahr!

Personen, die den Sussexes nahestehen, erklären jetzt gegenüber Us Weekly, dass "Harry und Meghan glauben, dass 2024 das Jahr der Erlösung sein wird". Angeblich soll die 42-Jährige immer wieder Arbeitsangebote ablehnen – und das aus folgendem Grund: "Es entsteht der Eindruck, dass Harry und Meghan innerhalb der Unterhaltungsbranche gemieden werden. Aber so wie sie es sehen, entscheiden sie sich für Qualität statt Quantität, anstatt jede Gelegenheit zu ergreifen, die sich ihnen bietet", offenbart der Informant.

"Harry und Meghan wollen in eine andere Richtung gehen. Sie haben gesagt, was sie in Bezug auf die Royals zu sagen hatten. Sie machen weiter", erklärt zudem ein weiterer Insider. Meghan konzentriere sich auf ihre Archewell Foundation, aber auch Fernseh- und Filmangebote soll sie regelmäßig erhalten. Sie sei aber "zu 100 Prozent mehr daran interessiert, Regie zu führen und hinter der Kamera zu stehen". Harry und Meghan scheinen also schon genaue Zukunftsvorstellungen zu haben.

