Trotz Trennung: Feiert Sophie Turner Weihnachten mit Joe?

Verbringen sie Weihnachten als Familie? Sophie Turner (27) und Joe Jonas (34) machten im September ihre Trennung publik. Die Ehe der Schauspielerin und des Musikers scheiterte nach vier gemeinsamen Jahren – die beiden befinden sich aktuell im Scheidungsprozess. Das einstige Traumpaar hat zwei gemeinsame Kinder. Nun steht das erste Weihnachtsfest seit der Trennung vor der Tür – werden Sophie und Joe die Feiertage zusammen verbringen?

Wie Bilder von Daily Mail bestätigen, befindet sich die "Game of Thrones"-Darstellerin derzeit in London. Sophie wurde beim Spaziergang mit ihren zwei Töchtern gesichtet. Doch auch der Amerikaner wurde in den letzten Tagen in der britischen Hauptstadt abgelichtet. Fans spekulieren nun, ob die beiden zusammen mit ihrem Nachwuchs Weihnachten in Großbritannien verbringen!

Obwohl die Trennung erst vor wenigen Monaten erfolgte, hat Sophie bereits eine neue Liebe gefunden: Die 27-Jährige bandelt derzeit mit dem Unternehmer Peregrine Pearson an. Wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplauderte, ist die Beauty ziemlich happy mit ihrer neuen Beziehung: "Es ist noch ziemlich frisch. Aber sie ist wirklich glücklich damit, wie es sich entwickelt."

Joe Jonas und Sophie Turner im März 2023

Joe Jonas und Sophie Turner, 2022

Sophie Turner, Schauspielerin

