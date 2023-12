"Glücklich": So geht es Sophie Turner mit ihrem Neuen!

Sophie Turner (27) hat in Sachen Liebe turbulente Monate hinter sich! Die britische Schauspielerin und ihr Mann Joe Jonas (34) hatten im September nach rund vier Ehejahren die Scheidung eingereicht. Daraufhin stürzte sich die zweifache Mutter wieder zurück in die Datingwelt. Unter anderem wurde die "Dark Phoenix"-Darstellerin immer wieder mit dem britischen Unternehmer Peregrine Pearson gesichtet. Ein Insider gibt jetzt Einblicke in Sophies neue Romanze – und erklärt, wie happy sie gerade ist!

Gegenüber Us Weekly berichtet der Informant jetzt, dass sich Sophie und Perry in den vergangenen Wochen "immer näher gekommen" seien. "Es ist noch ziemlich frisch. Aber sie ist wirklich glücklich damit, wie es sich entwickelt", betont der Promi-Experte. Im Moment sei es noch zu früh, um zu sagen, ob die beiden Potenzial für etwas "Längerfristiges" haben – doch es sehe so aus, als ob sich "die Dinge in diese Richtung entwickeln könnten."

So richtig verstecken wollen Sophie und Perry ihr Glück offenbar auch nicht! Vor wenigen Tagen tauchten Fotos auf, auf denen die Schauspielerin und der Hottie total innig zu sehen sind: Auf den Schnappschüssen knutscht das Paar in aller Öffentlichkeit.

Sophie Turner, Schauspielerin

Sophie Turner bei der Paris Fashion Week, März 2023

Sophie Turner, Schauspielerin

