An diese Benimmregel musste sich Prinzessin Eugenie halten

Sie erinnert sich noch gut daran. Prinzessin Eugenie (33) ist die jüngste Tochter von Prinz Andrew (63) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (64). Als Enkelin der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) wuchs die Britin als Royal auf und musste sich schon sehr früh an die damit verbundene Etikette halten. Nicht nur ihre Großmutter stellte Regeln auf. Eugenie verriet, dass Mama Sarah ihre eigenen Benimmregeln hatte.

Im Podcast "Table Manners" plauderte die Cousine von Prinz William (41) aus, dass Sarah Manieren von ihren Töchtern verlangt hatte. "Wenn ich bei Tisch die Knie hochnahm, sagte meine Mutter: 'Sind sie zum Mittagessen eingeladen? Sind sie zum Abendessen eingeladen?'", erinnerte sie sich. Obwohl Eugenie inzwischen erwachsen ist und ihre eigene Familie hat, gelte für Sarah noch die gleiche Devise. "Wenn wir jetzt im Urlaub sind oder wenn meine Freunde da sind und sie ihre Knie hochheben, sagt meine Mutter: 'Nimm die Knie runter!'", fügte die 33-Jährige hinzu.

Im Podcast erzählte die zweifache Mutter außerdem, dass sie und ihr Gatte Jack Brooksbank (37) sich Essen in den Kensington-Palast haben liefern lassen. Das Paar habe höchstpersönlich die Lieferung in Empfang genommen. "Und dann sind wir in unseren Pyjamas nach unten gegangen, um das Essen entgegenzunehmen", verriet Eugenie.

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson und Prinzessin Eugenie im Juni 2015

Anzeige

Getty Images Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Eugenie bei einer Veranstaltung im September 2014

Anzeige

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Wie findet ihr die Benimmregeln von Prinzessin Eugenies Mutter? Gut, Tischmanieren sind wichtig. Ich finde es total übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de