Aufwendig? Prinzessin Eugenie bestellt sich Essen in Palast!

Auch eine Prinzessin möchte in den Genuss von geliefertem Essen kommen! Eugenie (33) ist die jüngste Tochter von Prinz Andrew (63) und somit eine Enkelin der im vergangenen Jahr verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96). Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (37) und ihren Kindern verbringt sie auch immer mal wieder Zeit im Kensington Palace. Sich dorthin Essen liefern zu lassen ist aber ziemlich aufwendig, wie Eugenie verrät!

"Letzte Nacht haben wir uns ein Curry geholt, was ich sonst nie tue. Ich esse das nie", plaudert die Familienmama im Podcast "Table Manners" aus. Dafür haben sie und ihr Liebster eine Stunde lang an einer App für Essenslieferungen gesessen. Nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben haben, habe das Ehepaar den Angestellten des Kensington Palace Bescheid geben müssen. "Und dann sind wir in unseren Pyjamas nach unten gefahren, um das Essen entgegenzunehmen", berichtet Eugenie. Sie hätten den Weg zwar auch laufen können, aber das habe die Prinzessin nicht in ihrem Pyjama tun wollen.

Die Nichte von König Charles III. (75) packt aber noch weitere ganz private Details aus ihrem Privatleben und über die Auswirkungen der Geburt ihrer Kinder aus. "Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Sache mit dem Körper nach der Geburt macht mich wahnsinnig – ich finde es wirklich schwer, die Babypfunde loszuwerden", gibt sie ganz offen zu. Dabei leide die 33-Jährige insbesondere unter dem Druck der Öffentlichkeit.

Getty Images Prinzessin Eugenie im September 2023

Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank mit ihren Söhnen

Getty Images Prinzessin Beatrice, Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie

