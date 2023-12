"Endlich": Laura Maria Rypas Wirbelbruch ist wieder verheilt

Sie ist auf dem Weg der Besserung. Laura Maria Rypa (28) machte zuletzt keine einfache Zeit durch. Nachdem unbekannte Männer versucht hatten bei ihr und Freund Pietro Lombardi (31) einzubrechen, während diese sogar selbst zu Hause gewesen waren, kam es kurz darauf noch dicker. Sie zog sich einen Wirbelbruch zu. Nun jedoch scheint sich das Blatt für die Beauty endlich wieder zum Guten zu wenden. Im Netz gibt Laura ein Update zu ihrem körperlichen Zustand.

"Bevor das Jahr zu Ende ist, habe ich noch positive Nachrichten zu meinem Wirbelbruch bekommen", schreibt die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story. Zwar werde es noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis Laura wieder vollends die Alte ist, jedoch sei sie auf einem guten Weg. "Auch, wenn ich noch leichte Schmerzen habe [...] ist mein Wirbelbruch endlich nach über zwei Monaten abgeheilt und ich kann wieder langsam Schritt für Schritt mit dem Sport anfangen!", berichtet sie ihren Fans freudig. Bis dahin gönnt sie sich aber erst mal noch ganz viel Ruhe, wie sie zuletzt betont: "[Ich] fange dann im Jahr 2024 langsam wieder an."

Anfang November berichtete die Frau an Pietros Seite ihrer Community auf Social Media von ihrer Diagnose. "Ich habe einen 'stabilen' Wirbelbruch... Das heißt, ich darf sechs bis acht Wochen keinen Sport machen außer Fahrrad fahren", schrieb Laura damals sichtlich niedergeschlagen auf ihrem Instagram-Profil.

