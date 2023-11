Kein Sport mehr: Laura Maria Rypa hat einen Wirbelbruch!

Bei Laura Maria Rypa (27) ist wohl der Wurm drin. Die Influencerin und ihr Verlobter Pietro Lombardi (31) mussten vor wenigen Tagen einen großen Schock verdauen: Unbekannte Männer wollten bei ihnen am Abend einbrechen, obwohl sie zu Hause gewesen sind. Als sie allerdings den Sänger im Haus antrafen, flüchteten sie über den Nachbargarten. Nach diesem heftigen Ereignis muss die Beauty sich nun aber mit weiteren Unannehmlichkeiten herumschlagen: Laura hat einen Wirbelbruch.

In ihrer Instagram-Story gibt die Mama nun ein Update. "Ich habe die MRT-Ergebnisse bekommen", eröffnet sie ihren Followern und geht auf ihre Diagnose ein: "Ich habe einen 'stabilen' Wirbelbruch... Das heißt, ich darf sechs bis acht Wochen keinen Sport machen außer Fahrrad fahren." Immerhin habe sie sich keinen instabilen Wirbelbruch zugezogen, da das weitaus schlimmere Konsequenzen gehabt hätte. "Aktuell habe ich das Gefühl, dass alles nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll", gibt sie zu.

Doch so richtig ausruhen kann sich Laura wohl noch nicht – so lässt der Einbruch sie einfach nicht los. "Ich bin noch immer etwas kaputt von den letzten zwei Tagen. Ich habe die Nächte nicht so gut geschlafen. Ich bin wirklich bei jeder Kleinigkeit wach geworden", erklärte die Influencerin in ihrer Story.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa mit Alessio und Leano

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de