Carey Mulligan outet sich als Megafan dieses Schauspielers!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Mit Rollen wie in "The Great Gatsby" hat sich Carey Mulligan (38) längst einen Namen in Hollywood gemacht. Gerade erst feierte sie die große Weltpremiere ihres neuesten Films "Spaceman" auf der Berlinale. An ihrer Seite: Adam Sandler (57). Dass sie gemeinsam mit dem US-Amerikaner auf der Leinwand zu sehen ist, scheint beinahe ein wahr gewordener Traum für die Beauty zu sein. Carey verrät, dass sie ein echter Adam-Fan ist!

"Ich bin ein riesiger Fan", plaudert die 38-Jährige im Interview mit Netflix aus und fügt hinzu: "Bevor wir gedreht haben, habe ich mir alle seine Filme angesehen." Umso schöner muss es da für Carey gewesen sein, dass die beiden Schauspieler in den vergangenen Monaten aufgrund ihres gemeinsamen Projekts besonders viel Zeit miteinander verbracht haben. Dies sei auch ihr allererstes Aufeinandertreffen gewesen, verrät die Blondine. "Alle sagten, er sei der Beste, aber er war es wirklich. Ich liebte jeden Tag, den ich mit ihm verbringen durfte", schwärmt sie.

Carey ist allerdings nicht die einzige Schauspielkollegin des US-Amerikaners, die nicht anders kann, als ihn in den höchsten Tönen zu loben. Vor wenigen Wochen hatte sein "50 erste Dates"-Co-Star Drew Barrymore (49) auf Instagram liebevolle Worte an Adam gerichtet: "Wir haben so einen tollen Film geschaffen. Ich liebe dich so sehr!"

Getty Images Adam Sandler und Carey Mulligan, Schauspieler

Getty Images Adam Sandler, 2024

Getty Images Drew Barrymore, Schauspielerin

