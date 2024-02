Elegant in schwarz: Carey Mulligan strahlt auf der Berlinale

Die Berlinale ist in vollem Gange! Aktuell tummeln sich zahlreiche Stars aus der Unterhaltungsbranche in Berlin, um ihre neuesten Filme vorzustellen. In diesem Jahr nimmt auch Carey Mulligan (38) an dem Filmfestival teil. Die Schauspielerin macht Werbung für ihren neuen Netflix-Streifen "Spaceman". Dafür wirft sich die Britin ordentlich in Schale. Im Rahmen einer Pressekonferenz zeigt sich Carey nun in einem supereleganten Outfit!

Die "Der große Gatsby"-Darstellerin trägt einen schicken schwarzen Zweiteiler, bestehend aus einem übergroßen Blazer mit Schulterpolstern und einer passenden Hose. Dazu kombiniert sie dezenten Goldschmuck. Auch bei ihrem Make-up setzt Carey auf das Motto "Weniger ist mehr". Die 38-Jährige strahlt mit einem natürlichen Make-up-Look.

Im November des vergangenen Jahres wurde Carey zum dritten Mal Mutter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Marcus Mumford (37) durfte sich die "Saltburn"-Darstellerin über eine kleine Tochter freuen. Ihr Baby halten die Eheleute aus der Öffentlichkeit raus – bisher gibt es noch keine offiziellen Fotos von dem kleinen Mädchen. Auch der Name ist noch ein Geheimnis.

Getty Images Carey Mulligan bei der Berlinale 2024

Getty Images Carey Mulligan, Schauspielerin

Getty Images Marcus Mumford und Carey Mulligan bei der Met Gala 2022

