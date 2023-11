Nach der Geburt: Carey Mulligan schwärmt von ihrem Baby!

Sie ist überglücklich! Carey Mulligan (38) und Marcus Mumford (36) gehen seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Erst kürzlich krönte das Paar seine Liebe mit dem dritten gemeinsamen Kind. Besonders viel gaben die beiden über ihr Babyglück bisher noch nicht preis – das ändert die Schauspielerin nun aber: In einem Interview plaudert Carey jetzt ein wenig über Nachwuchs Nummer drei!

Am Rande der Variety Power of Women Veranstaltung in Los Angeles sprach die 38-Jährige mit ET! über ihre kleine Tochter. "Oh, sie ist großartig, einfach nur großartig. So ein tolles Baby, eine Zehn von Zehn – bis jetzt", erzählte Carey und fügte mit einem Schmunzeln hinzu: "Wir werden sehen, wie lange das anhält." Doch nicht nur die "The Great Gatsby"-Darstellerin ist ganz verzückt von ihrer Kleinen. Auch ihre Schauspielkollegin Emily Blunt (40) schwärmte in den höchsten Tönen von Careys Baby.

Emily selbst ist auch Mutter von zwei Kindern. Und dass sie ein totaler Familienmensch ist, hatte sie erst kürzlich in einem Interview mit dem Podcast "Table for Two" verraten. Die 40-Jährige nimmt sich nämlich extra für ihre Kids eine Auszeit. "Ich habe das Gefühl, es gibt so viele Meilensteine in ihren Tagen und die sind so wichtig, wenn sie noch klein sind", hatte sie verraten.

Getty Images Marcus Mumford und Carey Mulligan im Mai 2022

Getty Images Carey Mulligan, Schauspielerin

Getty Images Emily Blunt bei der Premiere von "The English"

