Kims Heul-Gesicht: Das bekommt North West zu Weihnachten!

Ob ihr dieses Geschenk gefällt? Genau wie ihre Eltern gilt North West (10) schon jetzt für viele Fans als kleine Stilikone. Dabei bedient sich Kim Kardashians (43) Tochter auch gerne mal am Kleiderschrank ihrer Mutter. Aber auch der Rapper Kanye West (46) scheint einen großen Einfluss auf ihren Geschmack zu haben. An Weihnachten bekommt North ein ganz besonderes Accessoire, um ihre Outfits noch aufzuwerten...

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Vierfachmama eine Tasche von Alexander Wang, die etwas aufgepimpt wurde. Und zwar ist das wohl bekannteste Meme von Kim darauf gestickt: ihr schluchzendes Gesicht! "Oh mein Gott, diese Tasche ist für North. Ich werde sie klauen", lacht die 43-Jährige – was North zu dem neuen Schmuckstück sagt, ist noch nicht bekannt.

Der ikonische Gesichtsausdruck stammt aus einer Episode von "Kourtney & Kim Take New York". Damals hatte sie inmitten ihrer Trennung von Kris Humphries gesteckt. Gegenüber Kourtney Kardashian (44) und ihrem deren heutigen Ex Scott Disick (40) legte Kim ihre Gefühle offen – und musste weinen.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West im September 2023

Instagram / kimkardashian Eine Tasche mit Kim Kardashians Heul-Gesicht

Getty Images Kim Kardashian, Kourtney Kardashian und Scott Disick

