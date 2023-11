North West klaut die coolsten Outfits von Kim Kardashian!

Ist North West (10) genauso modisch wie ihre Eltern? Kim Kardashians (43) älteste Tochter ist gerade einmal zehn Jahre alt und beweist bereits jetzt, dass sie das Kind zweier modebewusster Persönlichkeiten ist. Beide sind nämlich erfolgreiche Fashion-Unternehmer. Jetzt verrät ihre stolze Mama, dass die kleine Grundschülerin ihr und ihrem Vater Kanye West (46) fleißig nacheifert: Schon heute hat North ein großes Modebewusstsein!

Kim äußert sich gegenüber GQ zu ihrer modebegeisterten Tochter: "Ich hätte nie gedacht, dass sie schon mit zehn Jahren meine Klamotten klauen würde! Sie hat wirklich den besten Style!" North orientiere sich nicht nur an der Garderobe ihrer modischen Mutter – auch Vater Kanye sei Inspiration für ihre selbstbewussten Looks. "Es ist einfach nur unglaublich, dass sie schon so früh die coolsten Sachen aussucht!" Auch Vintage-Shopping sei ein beliebtes Hobby der Grundschülerin. Vor allem dann, wenn sie nichts im Kleiderschrank ihrer Eltern finde.

Norths Sinn für Fashion war ihr in die Wiege gelegt worden. So bewiesen Kim und ihre Tochter zuletzt an Halloween, dass sie ein eingespieltes Fashion-Duo sind. Für die gruselige Jahreszeit hatten sich die beiden in ein kultiges "Clueless"-Partnerkostüm gewagt. Somit belebten sie gemeinsam einen modischen Vintage-Look wieder.

MEGA Kim Kardashian und North West im Mai 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und North West an Halloween 2023

