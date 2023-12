"Seltsamer Gesangsstil": Cher hasst ihre eigene Stimme!

Sie ist nicht begeistert! Cher (77) gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen überhaupt. Mit Songs wie "If I Could Turn Back Time" oder "Believe" hatte sie nicht nur die Charts gestürmt, sondern auch die Herzen von Millionen von Fans eroberte. Erst im November veröffentlichte die US-Amerikanerin ihr neues Album "Christmas". Doch nun überrascht Cher mit einer Aussage: Sie hasst ihre eigene Stimme!

"Ich mochte meine Stimme einfach nie besonders. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich wahrscheinlich eine andere haben", erklärt sie in einem Interview mit Paper. Die Musikerin sei der festen Überzeugung, dass sie einen "seltsamen Gesangsstil" habe. "Es klingt nicht wie ein Mann, es klingt nicht wie eine Frau. Ich bin eher irgendwo dazwischen", kritisiert sie sich selbst.

In einem anderen Interview mit Today sprach Cher offen über das Älterwerden und gestand dabei, dass sie es hasst. "Meine Mutter hatte kein Problem mit dem Altern, aber ich schon. Ich hasse es. Ich würde alles dafür geben, wieder 70 zu sein!", gab die 77-Jährige zu.

