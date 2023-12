Sexy! Suki Waterhouse präsentiert Babybauch im Wet-Look

Sie genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Seit fünf Jahren gehen Suki Waterhouse (31) und der Schauspieler Robert Pattinson (37) gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Wochen hatten dann erfreuliche News die Runde gemacht: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Seitdem gewährt die Musikerin ihren Fans immer wieder Einblicke in ihre Schwangerschaft oder präsentiert ihre wachsende Körpermitte in extravaganten Looks – so auch jetzt: Suki setzt ihre Babykugel in einem transparenten Kleid perfekt in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account beweist die Mama in spe ihr herausragendes Gespür für Mode: In einem weißen Kleid im Wet-Look des Labels Di Petsa posiert Suki sexy für die Kamera – und zeigt damit stolz, wie groß ihr Babybauch mittlerweile geworden ist. Die Fans sind von der Bilderreihe ganz begeistert. Auch Paris Hilton (42) lässt es sich nicht nehmen und kommentiert begeistert: "Ich freue mich so für dich, schöne Mama!"

Nachdem die Baby-News öffentlich wurden, machten schnell die Gerüchte die Runde, dass der Twilight-Star seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellte – und tatsächlich: Ein Insider bestätigte vor wenigen Tagen die Verlobung der beiden. "Sie sind verlobt. Sie wollen beide heiraten. Es ist wichtig für sie", betonte die Quelle gegenüber People.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson bei der Met Gala 2023

Instagram / sukiwaterhouse Suki Waterhouse im Dezember 2023

ActionPress Robert Pattinson und Suki Waterhouse

