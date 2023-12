Weihnachten ohne royale Familie: Ist Prinz Harry wehmütig?

Wie es ihm aktuell wohl geht? Seit Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) in die USA ausgewandert waren, leidet das Verhältnis zwischen ihnen und der Royal-Family sehr. Die vergangenen Weihnachtsfeste feierte das britische Königshaus dementsprechend ohne die royalen Aussteiger. Auch das diesjährige Weihnachten verbringt Harry anscheinend ohne die Royals. Eine Expertin ist sich dennoch sicher: Harry vermisst die Weihnachtsfeiertage mit William (41) und Co.!

Wie Mirror jetzt berichtet, meint Jennie Bond zu wissen, dass der 39-Jährige dieses Weihnachten nutzen wird, um zurückzublicken und "darüber nachzudenken, was er und seine Kinder in Großbritannien verpassen". Außerdem erklärt die BBC-Korrespondentin: "Er scheint gerne an die Zeit zurückzudenken, als er und sein Vater sich wirklich sehr nahestanden und er sich mit William gut verstand. Wir wissen also, dass er seiner Familie gegenüber nicht gefühllos ist."

Obwohl Archie (4) und Lilibet (2) Weihnachten nicht im Kreise ihrer royalen Familie verbringen, behält Harry so einige königliche Traditionen für seine Kids bei. So verriet der Rotschopf in seinen Memoiren "Reserve", dass seine Familie die Geschenke an Heiligabend und nicht am ersten Weihnachtstag austauscht. "Wir beobachteten Archie, wie er um den Baum herumlief. Wir haben Geschenke geöffnet. Ganz in der Tradition der Familie Windsor", heißt es in Harrys Buch.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles, März 2019

Getty Images Prinz Harry, 2023

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

