Wird Prinz Harry in Doku über das Krönungsjahr ausgelassen?

In diesem Jahr ist bei den britischen Royals einiges passiert – vor allem für König Charles (75). Nachdem seine Mutter Queen Elizabeth (✝96) Ende letzten Jahres verstorben war, war seine Zeit gekommen. Seit Mai dieses Jahres ist der einstige Thronfolger nun Regent des britischen Königshauses. In einer BBC-Dokumentation wurden alle Einzelheiten vom Krönungsjahr des 75-Jährigen festgehalten. Aber Prinz Harry (39) soll angeblich kein Teil dieses Berichts sein!

In der neuen Doku, die am zweiten Weihnachtsfeiertag auf dem Sender BBC One ausgestrahlt wird, wurde wohl ein wichtiges Detail vom Rückblick auf Charles' besonderen Tag im Mai ausgelassen. Trotz der Spannungen zwischen ihm und dem Rest seiner royalen Familie war Harry bei der Krönung anwesend. Laut Mirror kommt der jüngere Bruder von Prinz William (41) aber nicht darin vor. Damit stoßen die Produzenten den Rotschopf wohl ziemlich vor den Kopf.

Der britische Thronfolger hingegen soll laut Daily Mail ein Teil der Dokumentation sein. In einer Szene sollen sich Prinz William und sein Vater über dessen "Wurstfinger" lustig machen. Dieser seltene Moment der Zuneigung zwischen den Royals sorgt dabei für jede Menge Heiterkeit bei den beiden.

Getty Images König Charles, Krönung

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

Instagram / princeandprincessofwales König Charles und Prinz William im Juni 2020

