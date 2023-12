David Beckham widmet seiner Familie süßen Weihnachts-Post

David Beckham (48) zeigte sich am Heiligabend ganz emotional! Der einstige Fußballprofi und seine Familie beschlossen, dem kalten Wetter in Großbritannien zu entkommen und vor den Feiertagen auf die Bahamas zu fliegen. Am Strand genoss der Sportler die Sonne zusammen mit Victoria (49), Harper (12) und Co.. An Weihnachten veröffentlichte der Familienvater mehrere Fotos aus dem Familienurlaub und richtete rührende Worte an seine Liebsten!

Auf Instagram postete der 48-Jährige mehrere Schnappschüsse, darunter auch mit seinen Kindern Brooklyn (24), Cruz (18) und Harper sowie mit seiner Ehefrau. Zu seinem Beitrag schrieb David: "Frohe Weihnachten an meine wunderbare Familie. Ich bin sehr dankbar für alles, was ihr für mich tut. Ich liebe euch alle!" Auf einem Foto posiert die Familie in passenden Pyjamas vor dem geschmückten Tannenbaum. Ein Familienmitglied ist in der Runde jedoch nicht dabei…

Von Romeo (21) fehlt auf dem Foto jede Spur. Das thematisiert auch seine Mama unter dem Schnappschuss: "Ich liebe euch alle so sehr – Romeo, wir vermissen dich!" Warum der Nachwuchsfußballer den festlichen Aktivitäten fernblieb, ist nicht bekannt.

Instagram / davidbeckham David Beckham und Harper Seven Beckham

Instagram / victoriabeckham Die Familie Beckham an Weihnachten 2023

Getty Images Romeo Beckham, 2023

