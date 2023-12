Krise ade? Prinzessin Mary und Frederik laufen Hand in Hand

Ist die Krise nun endgültig überwunden? Kronprinz Frederik (55) hatte Ende Oktober für Aufruhr gesorgt – dem dänischen Royal wurde eine Affäre nachgesagt, nachdem er dabei gesichtet worden war, wie er die Wohnung einer Frau verließ. Der Sohn von Königin Margrethe (83) und seine Frau ließen das unkommentiert, doch es hieß, dass Prinzessin Mary (51) auf Abstand gehe. Das scheint passé zu sein: Frederik und Mary gehen Hand in Hand!

Am 24. Dezember besuchte das Paar den Gottesdienst an Heiligabend in der Domkirche. Als Frederik und Mary aus dem Auto ausstiegen, bot sich ein schöner Anblick: Die zwei hielten Händchen, als sie gemeinsam mit ihren vier Kids in die Kirche gingen. Auf den Schnappschüssen, die Gala vorliegen, strahlten Mary und ihr Mann und schienen sehr glücklich zu sein.

Vor den Feiertagen wurde spekuliert, wie die königliche Familie mit Familienoberhaupt Margrethe das Fest der Liebe verbringen wird. Das dänische Magazin Her & Nu berichtete, dass die Regentin gemeinsam mit ihren beiden Söhnen Joachim und Frederik im Schloss Marselisborg feiern wird. Dem scheint nach diesen Bildern von Mary und Co. wohl nichts im Wege gestanden zu haben!

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mary und Prinz Frederik im November 2023 in Kopenhagen

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mary und Kronprinz Frederik beim Weihnachtsgottesdienst 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik, Königin Margrethe und Prinz Joachim von Dänemark

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de