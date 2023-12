Nach Geburt ihrer Tochter: Oti Mabuse zeigt ganze Familie

Es ist ihr erstes Weihnachten als Mutter. Oti Mabuse (33) und ihr Ehemann Marius Iepure (41) durften sich zum Jahresende hin so richtig freuen. Denn die Profitänzerin und ihr Partner verkündeten an Weihnachten, dass ihr erstes Kind das Licht der Welt erblickt hat. Bei ihrem Familienzuwachs handelt es sich um eine Tochter – mit Informationen über ihr Baby halten sich die frischgebackenen Eltern sehr zurück. Doch anlässlich der Feiertage beschenkt Oti ihre Fans mit einem neuen Schnappschuss!

In ihrer Instagram-Story teilte die 33-Jährige ein Foto, das ihre gesamte Familie zeigt. Auf dem Bild sieht man Oti, ihren Mann Marius, ihre Schwester Motsi (42), ihre Eltern und weitere Familienmitglieder. Die gesamte Truppe hat sich um den Esstisch versammelt und strahlt dabei in die Kamera. Ihr Neugeborenes lässt Oti nicht aus den Augen – die Kleine hat es sich im Tragetuch bequem gemacht und kuschelt sich an ihre Mutter.

Wie die Kleine heißt und wann genau sie auf die Welt kam, ist nicht bekannt. Auch das Geschlecht des Babys hatte Oti nicht verraten. Stattdessen schien sich Schwester Motsi verplappert zu haben! "Frohe Weihnachten. Nennt uns Tante und Onkel. Willkommen in der Familie, Baby Girl", schwärme die Let's Dance-Jurorin. Bis zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, ob es ein Mädchen oder Junge ist.

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Mann Marius mit ihrem Baby, Dezember 2023

Instagram / otimabuse Motsi Mabuse und Oti Mabuse

Instagram / motsimabuse Evgenij Voznyuk und Motsi Mabuse mit der Tochter von Oti Mabuse

