Neujahrsvorsatz: Blake Shelton will auf Alkohol verzichten!

Er hat sich etwas vorgenommen! Schon seit vielen Jahren ist Blake Shelton (47) erfolgreich als Country-Sänger unterwegs. Außerdem saß er in 23 Staffeln der US-Version von The Voice in der Jury. Erst vor wenigen Monaten räumte er seinen roten Drehstuhl, um sich anderen Projekten zu widmen. Dazu gehört offenbar auch seine Gesundheit und sein Lebensstil: Im kommenden Jahr will Blake nämlich eine Sache an sich verändern!

Im Interview mit Entertainment Tonight plaudert der 47-Jährige über seine Pläne für 2024. "Ich habe es bisher noch nicht geschafft, mit dem Trinken aufzuhören. Sogar das Reduzieren war schwierig." Daran will Blake aber jetzt arbeiten und nimmt sich deshalb vor, den Alkohol wegzulassen: "Das ist mein Neujahrsvorsatz. Entweder weniger zu trinken oder ganz aufzuhören", betont Blake.

An Silvester könnte der Sänger auch direkt damit starten, denn eine große Party mit Gästen und Drinks ist offenbar nicht geplant. Der Sänger wird wahrscheinlich einen entspannten Abend mit seiner Liebsten Gwen Stefani (54) verbringen: "Wenn wir an Silvester zu Hause sind, gehen wir wahrscheinlich ins Bett, bevor es [0 Uhr ist]."

Getty Images Blake Shelton, Country-Sänger

Getty Images Blake Shelton, Sänger

Getty Images Gwen Stefani und Blake Shelton im Oktober 2022

