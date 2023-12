Nie mehr Superhelden: Diese Rolle wird George Clooney meiden

George Clooney (62) wird erst mal nicht mehr in ein Heldenkostüm schlüpfen. 1997 war der Hollywoodstar für den Film "Batman & Robin" in die Rolle des düsteren Antihelden Batman geschlüpft. Der Film gilt als Kult, wird von manchen Seiten aber auch belächelt. Erst zu Beginn des Jahres spielte George den Charakter für einen kurzen Cameo im Film "The Flash". Doch das kommt für ihn offenbar nicht noch mal infrage!

Entertainment Tonight trifft George auf der Premiere des Films "The Boys in the Boat". Auf die kurze Rückkehr als Bruce Wayne alias Batman angesprochen, kommt er ins Schmunzeln. Er erzählt, dass er unter anderem nicht den gleichen Anzug wie damals tragen durfte, obwohl er sich das wünschte. Auf die Frage, ob er Batman nun noch einmal spielen wird, hat er dann aber eine klare Antwort: "Ich denke nicht, dass es genug Drogen auf der Welt gibt, um mich zurückzubringen." Also bleibt es wohl der vorerst letzte Auftritt von George im Fledermauskostüm.

Zuletzt war es Ben Affleck (51), der den Batman mimte. Als er die Rolle angeboten bekommen hatte, suchte George das Gespräch mit seinem Kollegen. "Ich habe mit ihm gesprochen. Ich sagte: 'Mach es nicht'", erinnert sich der 62-Jährige gegenüber The Hollywood Reporter. Doch Ben entschied sich offensichtlich für die Figur und auch George kann seine Interpretation im Nachhinein gut leiden.

United Archives GmbH Chris O'Donnell und George Clooney im Film "Batman & Robin", 1997

Getty Images George Clooney, Hollywoodstar

Getty Images George Clooney und Ben Affleck bei der Premiere von "The Tender Bar" im Oktober 2021, Los Angeles

