Patrick Schwarzenegger hat sich mit seiner Abby verlobt!

Was für schöne Neuigkeiten zu Weihnachten! Model und Schauspieler Patrick Schwarzenegger (30) ist schon ziemlich lang in festen Händen. Der Sohn von Actionheld Arnold Schwarzenegger (76) ist nämlich seit 2016 mit seiner langjährigen Freundin Abby Champion zusammen. Und nun wagen die beiden Turteltauben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung: Patrick stellte seiner Partnerin vor wenigen Tagen die Frage aller Fragen!

Und Abby antwortete natürlich mit "Ja"! Das verkündet der Schauspieler nun überglücklich auf seiner Instagram-Seite. Mit ziemlich süßen, aber auch äußerst kitschigen Bildern gibt er seine Verlobung bekannt. "Für immer und ewig", schreibt der 30-Jährige zu dem Beitrag. Neben den Fans sind auch seine ganzen Promi-Freunde aus dem Häuschen. Zu den prominenten Gratulanten gehören unter anderem Taylor Lautner (31), Glen Powell (35) und Toni Garrn (31).

Besonders viel gibt Patrick aber nicht über seine große Liebe preis. Zuletzt teilte der Beau ein paar Schnappschüsse von seinem 30. Geburtstag. Mit von der Partie: seine Abby. Auf einem Bild posiert das Paar überglücklich auf einem Sessel und strahlt in die Kamera. Dass die beiden ziemlich verliebt sind, machte die Beauty noch mit einem süßen Geburtstagsgruß deutlich. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meinen süßen, gutaussehenden, fleißigen und albernen Freund! Ich liebe dich so sehr", schrieb sie zu einem Insta-Beitrag.

Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger, Instagram 2022

Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Patrick Schwarzenegger und Abby Champion

Anzeige

Instagram / patrickschwarzenegger Patrick Schwarzenegger und Abby Champion, Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de