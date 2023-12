Prinz Harry befürchtet, Charlotte wird Georges "Ersatzmann"

Er sorgt sich um sie! In seinen Memoiren packte Prinz Harry (39) schonungslos über seine royalen Familienmitglieder aus. Vor allem sein älterer Bruder Prinz William (41) und ihr Vater König Charles III. (75) kamen nicht sehr gut weg. Aber auch zu seinen Neffen George (10) und Louis (5) und seiner Nichte Charlotte (8) äußerte er sich: Harry habe Angst, dass die jüngeren Geschwister des zukünftigen Thronfolgers dasselbe Schicksal erleiden wie er – nämlich als Ersatz zu gelten. Ein Insider macht nun aber deutlich, dass Harrys Bedenken nicht gerechtfertigt sind!

In einem Interview mit Hello! erklärt die Erziehungsexpertin Jo Frost, warum Charlotte und Louis niemals der Ersatz ihres älteren Bruders George sein werden. "Ich glaube, William und Catherine wissen, wie wichtig es ist, die Beziehung zwischen den drei Geschwistern zu pflegen. Ich wage zu behaupten, dass es in ihrer Familie nie um den 'Erbe und den Ersatz' gehen würde", so Jo. Dem 41-Jährigen und seiner Frau sei es wichtig, ihren Kids die Bedeutung der Monarchie nahezubringen – dabei sei es aber vor allem von Bedeutung, dass die Geschwister als Team zusammenarbeiten.

Dass der 39-Jährige derartige Behauptungen in seinen Memoiren niederschrieb, hatte vor allem seine Schwägerin Prinzessin Kate (41) in Rage versetzt. "Es ist nicht so, dass William Harry gesagt hat, er solle sich nicht in das Leben seiner Kinder einmischen, sondern er hat ihm gesagt, dass George, Charlotte und Louis nicht in seiner Verantwortung liegen", verriet die Royal-Expertin Jennie Bond bereits gegenüber dem Medium.

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Getty Images Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte beim Trooping the Colour 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern, September 2022

