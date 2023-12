So sportlich feiern Vanessa Hudgens und Cole Weihnachten!

Vanessa Hudgens (35) und Cole Tucker (27) beenden das Jahr ziemlich aktiv! Die High School Musical-Darstellerin und der Baseball-Profi sind frisch verheiratet: Anfang Dezember gaben sich die beiden in einer romantischen Zeremonie in Mexiko das Jawort. Seitdem genießen die beiden ihr Eheglück in vollen Zügen. Nun feiern Vanessa und Cole ihr allererstes Weihnachtsfest als verheiratetes Paar – und zwar ziemlich unüblich auf dem Golfplatz!

"Frohe Weihnachten von diesem golfbesessenem, frisch verheirateten Pärchen für euch und eure Liebsten", wünscht die 35-Jährige ihren Fans auf Instagram. Dazu teilt Vanessa ein süßes Foto, auf dem sie mit ihrem Mann Cole in die Kamera grinst. Anstatt warmer Weihnachtspullis tragen die beiden coole Sportlooks und Hüte. Im Hintergrund lässt sich außerdem eine malerische Kulisse erkennen: Der Golfplatz ist umringt von Palmen und befindet sich direkt neben dem Meer.

Vanessa und Cole sind offenbar gerne aktiv und verbringen viel Zeit in der Natur. Deshalb haben sie sich auch für ihre Hochzeitslocation in Mexiko entschieden. "Ich wollte von Natur, Grün und Laub umgeben sein.[...] Ich dachte mir: 'Dann eben Mexiko!' Außerdem wollte ich einen sehr spirituellen Ort", verriet die Schauspielerin im Vogue-Interview.

Getty Images Vanessa Hudgens mit Cole Tucker, 2022

Instagram / cotuck Vanessa Hudgens und Ehemann Cole Tucker

Getty Images Cole Tucker und Vanessa Hudgens, November 2021

