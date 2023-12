Welcher süße Fratz grinst denn hier frech in die Kamera?

Könnt ihr den Star erkennen? Von den deutschen bis zu den internationalen Promis: Fast alle haben schon mal ein Kinderfoto von sich mit ihren Fans im Netz geteilt. Sängerin Gwen Stefani (54) postete beispielsweise zum diesjährigen Frauentag zahlreiche Schnappschüsse von sich als kleines Mädchen – mit einer schönen Botschaft. Jetzt zieht eine weitere Hollywood-Beauty nach: Welcher süße Fratz lässt sich hier den Kuchen schmecken?

Auf Instagram likten nach wenigen Tagen rund 175.000 Fans das niedliche Pic. Tatsächlich ist das die kleine Vanessa Hudgens (35) – an ihren Augen und ihrer Nase dürften viele die Sängerin erkannt haben. Grund für dieses Posting war ihr 35. Geburtstag am 14. Dezember. "Mein Mini-Me hätte nie geglaubt, was für ein Leben ihm noch bevorsteht. Ich bin so dankbar", schrieb sie zu der Aufnahme.

Ob sie mit diesen Worten auch auf ihre Hochzeit anspielt? Denn nur wenige Tage vor ihrem Ehrentag hatte Vanessa Cole Tucker (27) das Jawort gegeben. "Es war wirklich das magischste Wochenende meines Lebens", schwärmte die High School Musical-Bekanntheit im Interview mit Vogue.

Vanessa Hudgens, Schauspielerin

Vanessa Hudgens bei den Oscars 2023

Cole Tucker und Vanessa Hudgens, November 2021

