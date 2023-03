Zuckersüß! Gwen Stefani postet Kinderfotos mit Botschaft

Die Anfänge eines Mega-Stars! Als 17-Jährige wurde Gwen Stefani (53) Mitglied der Rock-Band No Doubt, die Mitte der 90er-Jahre weltweit Bekanntheit erlangte. Mit dem Album "Love. Angel. Music. Baby" startete sie 2004 eine Solokarriere. Trotz anfänglicher Bedenken, wegen ihrer Legasthenie dazu nicht in der Lage zu sein, schrieb sie eigene Songs. Nun will Gwen ihren Fans klarmachen, sich selbst treu zu bleiben!

Anlässlich des Internationalen Frauentags unternahm die 53-Jährige eine Reise in die Vergangenheit und gab auf Instagram einen Einblick in ihre Kindheit. Neben Fotos, die sie mit süßen Zöpfen zeigen, teilte die "Don't Speak"-Interpretin eine inspirierende Botschaft: "Ich denke, es ist eine unglaubliche Sache, einfach man selbst zu sein und dazu zu stehen, wer man ist. In der Lage zu sein, einen Einfluss auf andere zu haben und diese zu inspirieren."

Diese ermutigende Einstellung hätte die Grammy-Preisträgerin womöglich gerne bereits während ihrer Schulzeit gehabt. Das verriet sie dem Magazin WSJ. Gwen habe demnach "kaum die Highschool geschafft".

