16 Jahre mit Bruce Willis: Emma Heming teilt süßen Tribut

Sie feiern einen Meilenstein. Bruce Willis (68) gehört zu den größten Action-Helden der Filmwelt. Doch vor einigen Monaten war der Schauspieler gezwungen, sich zurückzuziehen: Demenz und Aphasie machten es ihm unmöglich, seinen Beruf weiter auszuüben. In der schweren Zeit ist eine immer an seiner Seite – seine Frau Emma Heming (45). Und zu ihrem 16. Jahrestag widmet Emma ihrem Bruce nun rührende Zeilen.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Emma ein Foto mit Bruce, das die Herzen der Fans erwärmen dürfte. Eng an ihren Liebsten geschmiegt, drückt sie ihm einen liebevollen Kuss auf die Wange. "16 Jahre mit diesem besonderen Mann. Meine Liebe und Bewunderung für ihn werden immer größer", schreibt sie dazu sichtlich ergriffen. Und auch die Fans sind entzückt. "Er ist glücklich, dich zu haben", schwärmt ein User in den Kommentaren und ein anderer meint: "Danke fürs Teilen. Wir lieben euch beide."

Bruce' Kampf gegen die Demenz ist zwar auch für seine Frau nicht immer einfach, aber Emma scheint viel Positives aus der Situation zu ziehen. "Manchmal bekommst du, was du willst. Manchmal bekommst du eine Lektion über Geduld, Empathie, Harmonie, Ausdauer, Menschlichkeit, Vertrauen, Klarheit [...] und Trauer. So oder so gewinnst du", erklärte sie ihren Fans im Netz. Offenbar wächst die Brünette an der Unterstützung, die sie ihrem Mann zukommen lässt.

Getty Images Emma Heming und Bruce Willis, 2015

Getty Images Emma Heming-Willis, November 2016

Getty Images Emma Heming Willis und Bruce Willis im April 2017

