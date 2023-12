Prinzessin Kate hat mit Meghan und Prinz Harry abgeschlossen

Kann sie das Geschehene hinter sich lassen? Prinz Harry (39) und seine Ehefrau Herzogin Meghan (42) hatten im Jahr 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und ihre royalen Pflichten an den Nagel gehängt. In den darauffolgenden Jahren zogen sie den Unmut der königlichen Familie auf sich – besonders Prinz William (41) bekam in den Memoiren seines Bruders ordentlich sein Fett weg. Doch wie steht eigentlich seine Frau Prinzessin Kate (41) zu Harry und Meghan?

Wie ein Vertrauter der Prinzessin von Wales gegenüber People ausplaudert, soll sie mit ihrem Schwager und dessen Frau bereits abgeschlossen haben. "Sie hat sich weiterentwickelt und William auch. Sie konzentriert sich sehr auf das, was in Zukunft wichtig ist. Sie schauen nicht zurück", erklärt der Insider. Für Kate seien die vergangenen Streitereien nicht mehr wichtig – statt mit Harry und Meghan befasse sie sich lieber mit ihren Pflichten als Prinzessin. "Sie nimmt die Dinge ernst – und das ist auch gut so", erklärt eine weitere Quelle.

Bereits vor einigen Wochen hatte ein Informant gegenüber Mirror berichtet, dass auch William sich mittlerweile komplett von seinem Bruder abgewandt habe: "Prinz William hat genug. Das ist mehr, als ein großer Bruder ertragen kann. Er fing an, sich mit der Idee anzufreunden, zu versuchen, ihre Differenzen zu kitten, aber jetzt hat Will damit abgeschlossen."

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Empfang im Buckingham Palace, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan 2022

Anzeige

Getty Images Prinz William im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de