Schlafen Cameron Diaz und Mann Benji in getrennten Betten?

Für sie wäre das wohl vollkommen in Ordnung. Cameron Diaz (51) ist bereits seit 2015 mit ihrem Partner Benji Madden (44) verheiratet. Vier Jahre später krönten die Schauspielerin und der Musiker ihr Liebesglück mit der Geburt einer Tochter. Dass die beiden noch immer eine glückliche Ehe führen, zeigte der "Good Charlotte"-Gitarrist erst vor Kurzem mit einer Liebeserklärung an seine Gattin. Aber schlafen Cameron und Benji in getrennten Betten?

Das lässt die "Sex Tape"-Darstellerin in dem "Lipstick on the Rim"-Podcast von Molly Sims (50) vermuten. "Wir sollten getrennte Schlafzimmer normalisieren", meint sie und erklärt: "Ich würde sagen: Ich habe mein Haus, du hast deins. Wir haben das Familienhaus in der Mitte. Ich werde in meinem Zimmer schlafen und du in deinem. Alles gut." Kurz darauf stellt Cameron klar, dass das bei ihr und Benji jedoch nicht so sei. Diese Einstellung habe sie gehabt, bevor die beiden heirateten. Weil ihr Mann "so wunderbar" ist, habe sie dieses Verlangen nun nicht mehr.

Dass sie so über ihren Partner denkt, ist wohl verständlich. Als sie im Oktober dieses Jahres in der "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"-Show zu Gast war, verriet Cameron, dass ihr Gatte für Tochter Raddix sogar eigene Lieder komponiert. "Er singt sie ihr vor und sie kennt den Text. Das ist das Süßeste überhaupt", schwärmt die 51-Jährige.

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de