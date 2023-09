Süße Worte: Benji Madden gratuliert Cameron Diaz zum B-Day

Benji Madden (44) ist total verliebt in seine Frau! Seit 2014 ist der Gitarrist der Rockband Good Charlotte mit Cameron Diaz (51) zusammen und überglücklich. Bereits ein Jahr später besiegelten die Turteltauben ihre Liebe und gaben sich im Rahmen einer romantischen Hochzeit das Jawort. 2020 begrüßten sie dann ihre Tochter Raddix auf der Welt. Nun feiert Cameron ihren 51. Geburtstag – und ihr Ehemann Benji widmet ihre dazu ein paar liebevolle Zeilen!

Bei Instagram teilt der 44-Jährige einen niedlichen Schnappschuss seiner Frau mit einem Kätzchen auf dem Arm. "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine wunderschöne Frau, beste Freundin, beste Partnerin in allem, die alles mitmacht, die tollste Mutter für unser kleines Mädchen, Weinchefin, Familienköchin", gratuliert Benji und fügt hinzu, wie dankbar er für Cameron und ihre gemeinsame Familie sei. Die "Charlie's Angels"-Darstellerin bedankt sich direkt bei ihrem Liebsten und kommentiert: "Es gibt niemanden, mit dem ich dieses Leben lieber verbringen würde. Wir sind so gesegnet. Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Cameron und Benji scheinen ihr Familienleben in vollen Zügen zu genießen. Offenbar wünschen sie sich auch noch weiteren Nachwuchs. Ein Insider verriet gegenüber People, dass die zwei schon länger Kontakt mit einer potenziellen Leihmutter haben. "Benji wollte immer eine große Familie, und Cameron musste nach der Geburt der gemeinsamen Tochter nicht mehr überredet werden", erklärte die Quelle.

MEGA Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Juli 2022

Instagram / benjaminmadden Cameron Diaz, Schauspielerin

MEGA Schauspielerin Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden

