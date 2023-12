Umstellung: Oti Mabuse gibt Einblicke in ihr Leben mit Baby

Große Umstellung für Oti Mabuse (33)! An Weihnachten verkündeten die Profitänzerin und ihr Ehemann Marius Iepure (41) stolz, dass ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt hat. Die beiden durften sich über eine kleine Tochter freuen. Für die frischgebackenen Eltern ändert sich damit nun so einiges. Im Netz gibt Oti jetzt einen Einblick in ihren Alltag mit Baby.

In ihrer Instagram-Story teilt die 33-Jährige einen Schnappschuss von sich und ihrem Mann, auf dessen Brust das Baby liegt. Dazu schreibt Oti: "3 Uhr morgens sieht jetzt ganz anders aus." In einer weiteren Story bedankt sich die Moderatorin bei ihren Fans für die zahlreichen Glückwünsche. "Ich dachte, ich nutze die Gelegenheit, um mich für alle Nachrichten zu bedanken. Ich hoffe, ihr hattet alle ein frohes Weihnachtsfest. Meines war voll mit Familie und Freunden und ich bin immer noch ganz aufgeregt, es war einfach wunderschön und ich hoffe, eures auch", erzählt sie ihren Followern.

Weihnachten verbrachte die Tänzerin mit ihrer Schwester Motsi Mabuse (42), ihren Eltern sowie weiteren Familienmitgliedern. In ihrer Instagram-Story teilte sie an den Feiertagen ein Foto von sich und ihrer Familie am Esstisch.

Instagram / otimabuse Oti Mabuse, Marius Iepure und ihre kleine Tochter, 2023

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und ihr Mann Marius mit ihrem Baby, Dezember 2023

Instagram / otimabuse Oti Mabuse mit ihrer Familie, Dezember 2023

