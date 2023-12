Wie der Papa! North West lässt Kanyes Met-Gala-Look aufleben

North West (10) ist das Mini-Me von Papa Kanye West (46)! Die Tochter des Rappers und der Fashionikone Kim Kardashian (43) fiel bereits in der Vergangenheit durch ihr Gespür für Mode auf. Und dabei orientiert sich die Schülerin vor allem an den stylishen Looks ihrer berühmten Eltern. Zum diesjährigen Weihnachtsfest ließ sich der Kardashian-Spross diese Gelegenheit auch nicht entgehen: North trägt Kanyes früheres Met-Gala-Outfit!

Dies zeigen mehrere Schnappschüsse auf Kims Instagram-Account. Neben ihren vier Geschwistern und ihrer Mutter fällt besonders Norths Look ins Auge: Das Highlight ihres Outfits ist nämlich die glitzernde Jacke, die Kanye im Jahr 2016 an der Seite seiner Ex-Frau auf der Met Gala trug! Diese kombiniert das Mädchen mit einem schneeweißen Oberteil und einer dazu passende Hose und hohen Pumps.

Dass Papa Kanye der 10-Jährigen als Vorbild dient, zeigte North zuletzt auf einer Listening-Party ihres Vaters. Dort trat die Schülerin in die Fußstapfen ihres Vaters und stellte ihr musikalisches Talent unter Beweis: Auf der Veranstaltung rappte North überglücklich zu einem Song.

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West

Getty Images Kanye West auf der Met-Gala

Instagram / kimkardashian North West, April 2023

