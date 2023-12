Wollen Jennifer Saro und Fynn noch in weitere Realityshows?

Ist es das etwa gewesen? Als diesjährige Bachelorette suchte Jennifer Saro nach der Liebe – und fand diese letztlich mit Fynn (26). Auch nach der Show gaben sich die beiden weiterhin eine Chance und sind bis heute ein Paar. Doch manch einer fragt sich seither, ob es die Influencerin und ihren Partner doch irgendwann nochmal in eine andere Show verschlagen wird. Können sich Jenny und Fynn eine Teilnahme an einem weiteren Reality-TV-Format vorstellen? Promiflash hat nachgehakt.

"Sag niemals nie, aber aktuell eher nicht. [...] Ich mache gerade ein Moderationscoaching und in der Form würde ich es cool finden", verrät die einstige Rosenkavalierin im Promiflash-Interview und fügt hinzu: "Aber selber im Reality-TV zu sein, zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich mich da nicht." Da stimmt auch ihr Liebster zu: "Brauche ich gerade nicht unbedingt, es ist ja auch noch nicht so lange her." Aktuell gebe es da außerdem andere Dinge, die sie beschäftigen, wie beispielsweise "[...] dass sich die Beziehung erstmal festigt", wirft Jenny ein. Ganz ausschließen will Fynn die Möglichkeit dann aber doch nicht: "So lustige Formate wie die Wok-WM – sowas ist cool."

Auch zum Thema Sommerhaus der Stars kann Promiflash den beiden ein ganz bestimmtes Detail entlocken: Für sie selbst würde eine Teilnahme tatsächlich niemals infrage kommen. Und das, obwohl die beiden selbsternannte, große Fans des ereignisreichen TV-Formats sind.

Instagram / jennifer.saro Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro, 2023

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro, TV-Bekanntheit

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz, TV-Persönlichkeiten

