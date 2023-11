Wagen sich Jennifer Saro und Fynn jetzt ins Sommerhaus?

Sind Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz (26) für das nächste große TV-Projekt im Sommerhaus der Stars bereit? Die beiden sind seit der Vergabe der letzten Rose bei Die Bachelorette ein glückliches Paar. Erst vor wenigen Monaten machten die zwei TV-Bekanntheiten den nächsten Schritt und verkündeten ihren gemeinsamen Einzug in die eigenen vier Wände. Wagen die beiden sich nun jedoch ins nächste TV-Format? So stehen Jenny und Fynn zu einer Teilnahme beim Sommerhaus!

Promiflash hat Jenny und Fynn in ihrem gemeinsamen Zuhause besucht und konnte den beiden einige Details zum Thema Sommerhaus entlocken! Das Paar betonte einstimmig, dass es das Format liebe. Eine eigene Teilnahme schließen beide jedoch aus – sie schauen das Sommerhaus lieber im TV an. So streite Jenny nicht gerne und daher wäre das Sommerhaus nichts für sie. Die ehemalige Bachelorette antwortet eindeutig: "Ich finde es schlimm, wenn Menschen grundlos diskutieren. Wenn ich nicht weg kann, dann explodiere ich vermutlich."

Insgesamt sei eine Teilnahme an dem Format mit zu viel Stress und Druck verbunden. Eine Sache können sich die beiden TV-Bekanntheiten aber gut vorstellen. "Die Spiele sind lustig", lachen Jenny und Fynn. Diese würden dem Paar Spaß machen, dann jedoch nur privat. Es verrät: "Wir würden es gerne ohne Kameras machen!"

