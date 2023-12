Breites Lächeln: Macht Mariah Carey die Trennung nichts aus?

Mariah Carey (54) trauert ihrer Beziehung wohl nicht nach! Die Sängerin war 2016 mit ihrem ehemaligen Tänzer Bryan Tanaka (40) zusammengekommen. Es schien auch alles gut zu laufen: Regelmäßig teilten sie süße Pärchenfotos oder waren zusammen unterwegs. Bis vor einigen Wochen Gerüchte über eine Trennung aufkamen, die die US-Amerikanerin kürzlich auch offiziell bestätigte. Nun zeigt sich Mariah zum ersten Mal seit dem Liebes-Aus in der Öffentlichkeit – und wirkt ziemlich glücklich!

Paparazzi fotografierten die 54-Jährige im Luxus-Ski-Ort Aspen, nur wenige Stunden nachdem ihr Ex die Trennung öffentlich gemacht hatte. In einem schicken Outfit, top-gestylten Haaren und einer großen Sonnenbrille shoppt Mariah in ein paar Boutiquen. Dabei macht sie keinen sonderlich traurigen Eindruck: Sie strahlt mit einem breiten Lächeln in die Kameras und scheint bester Laune zu sein.

Mariah ist wohl nicht allzu bedrückt nach der gescheiterten Beziehung. Bryan und sie sind aber auch im Guten auseinandergegangen. "Unsere Entscheidung, verschiedene Wege zu gehen, beruht auf Gegenseitigkeit. Und während wir diese getrennten Wege gehen, tun wir dies mit tiefem Respekt und einem überwältigenden Gefühl der Dankbarkeit für die unschätzbare Zeit, die wir miteinander verbracht haben", hieß es in dem Instagram-Statement des 40-Jährigen.

Instagram / bryantanaka Mariah Carey mit ihrem Freund Bryan Tanaka, März 2021

MEGA Mariah Carey im Dezember 2023

Instagram / bryantanaka Bryan Tanaka und Mariah Carey

