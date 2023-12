Doch nicht getrennt? Iris Klein feiert Silvester mit Mr. T.

Sie startet wohl mit ihrem Liebsten ins neue Jahr! Nach ihrer Trennung von Noch-Ehemann Peter Klein (56) ist Iris Klein (56) eigentlich wieder neu verliebt. Ihr Partner, den die TV-Bekanntheit nur Mr. T. nennt, scheint genau der Richtige zu sein. Doch seit geraumer Zeit gibt es Gerüchte um eine Krise, denn alle gemeinsamen Fotos verschwanden plötzlich aus dem Netz. Nun ist aber offenbar alles wieder gut: Iris und Mr. T. sollen gemeinsam Silvester feiern.

Das will zumindest Bild erfahren haben. Auf Iris' Schnappschüssen zum Weihnachtsfest scheint ihr Partner zwar zu fehlen, doch das hat offenbar nichts zu sagen. Laut Informationen des Blatts sind die beiden immer noch zusammen – auch den Jahreswechsel sollen sie gemeinsam verbringen. Sollte da etwas dran sein, gab es bei der einstigen Promi Big Brother-Teilnehmerin und dem geheimnisvollen Mr. T. zumindest keine Trennung – wie die aktuelle Lage zwischen ihnen ist, wissen aber nach wie vor nur die beiden.

Ihren Mr. T. hatte Iris wohl auf dem Parkplatz einer Drogerie kennengelernt. Und es hatte offenbar direkt gefunkt. In ihrer Instagram-Story plauderte die 56-Jährige im Sommer aus, was sie an ihrem Schatz so liebt. "Sein Lächeln, seine Augen, seine Fürsorge und seine Geduld. [...] Er macht mich sehr glücklich, weil wir einfach den gleichen Humor haben", schwärmte sie in einem Q&A.

Instagram / iris_klein_mama_ Mr. T. und Iris Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Realitystar

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und ihr Partner, Oktoberfest 2023

