Kein Kuss: Blake Shelton und Gwen feiern Silvester getrennt

Dieses Ritual wird es nicht geben. Vor rund zwei Jahren hatten Gwen Stefani (54) und Blake Shelton (47) sich das Jawort gegeben. Nach wie vor schweben die beiden Musiker auf Wolke sieben und teilen das mit der ganzen Welt. Ob auf dem roten Teppich oder im Netz: Gwen und Blake machen kein Geheimnis aus ihrer Liebe. Umso überraschender kommen diese News: Die beiden werden Silvester nicht zusammen verbringen!

Im Interview mit Access Hollywood offenbart Gwen nun, dass sie und ihr Liebster Silvester nicht zusammen verbringen – und sich somit um Mitternacht auch nicht küssen. Während der Countrysänger in der Show "New Year's Eve Live" in Nashville auftreten wird, performt seine Frau in Las Vegas. "Es ist lustig, ich wollte bei seiner Show dabei sein und dann rief Vegas an und wollte, dass ich dort bin", erzählt die 54-Jährige. Traurig scheint sie deshalb aber nicht zu sein: "Ich dachte mir: '[...] Wenn du arbeitest, werde ich auch arbeiten.' [...] Es wird fantastisch. Ich freue mich sehr darauf."

Im November feierten Gwen und Bake ihren zweiten Hochzeitstag. Zu diesem besonderen Anlass teilte die dreifache Mutter einen intimen Einblick in ihre Hochzeit. Gegenüber Today verriet sie, dass ihr Gatte sie während der Trauung mit einem selbst komponierten Song überrascht hatte. "Und plötzlich spielt er mir dieses Liebeslied vor, das er für mich geschrieben hat", schwärmte Gwen.

