Philipp Pleins Sohn Rouge musste auf die Intensivstation

Er sorgt sich um seinen Sohn! Philipp Plein (45) wurde im Oktober 2023 zum dritten Mal Vater. Zusammen mit seiner Freundin Lucia Bartoli konnte er einen kleinen Jungen auf der Welt begrüßen. Dieser ist das zweite gemeinsame Kind des Designers und seiner Liebsten. Nun überschattet jedoch ein unschöner Vorfall die besinnlichen Feiertage der Familie. Philipps zwei Monate alter Sohn Rouge liegt über Weihnachten im Krankenhaus!

Auf Instagram veröffentlicht der Modedesigner ein herzzerreißendes Video. In diesem zeigt er sein Baby, das an Schläuche angeschlossen ist und hustet. "Ich habe keine Worte und keine Tränen mehr in mir nach so vielen Tagen des Schmerzes und des Kampfes. Unsere kleine Familie wurde an Weihnachten auseinandergerissen, als wir unser kleines Baby Rouge auf der Intensivstation des Krankenhauses ablieferten", schreibt Philipp und fügt hinzu: "Sein Zustand wurde ernst, nachdem er zusammen mit seinem Bruder Rocket zwei Tage zuvor positiv auf das RS-Virus getestet wurde!"

Während sich der Vater um seine beiden Söhne Romeo und Rocket kümmere, bleibe seine Freundin Lucia mit dem kleinen Rouge im Krankenhaus. "Sie lässt ihn nicht einmal eine Minute alleine. Wenn er wach ist und sich unwohl fühlt, singt sie für ihn und hält seine kleinen Hände!", äußert sich Philipp und merkt an: "Rouge sollte nicht schon so früh so viel Schmerz, Leid und Stress erfahren."

Instagram / philippplein Philipp Pleins Sohn Rouge im Krankenhaus

Instagram / philippplein Philipp Plein und Lucia Bartoli mit ihrem Sohn Rocket Halo Ocean im März 2023

Instagram / philippplein Philipp Plein mit seiner schwangeren Freundin Lucia

