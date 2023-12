Toller Papa: Samira Yavuz ist dankbar für ihren Mann Serkan

Samira (30) und Serkan Yavuz (30) genießen ihr Leben als kleine Familie! Die beiden Reality-TV-Stars feierten 2022 eine echte Bachelor in Paradise-Premiere. Denn das Paar bekam als erstes Duo der Datingshow ein gemeinsames Baby: Die kleine Nova erblickte im Mai 2022 das Licht der Welt. Seitdem hält ihre Tochter die beiden mächtig auf Trab. Für seine Prinzessin macht sich Serkan liebend gerne mal zum Clown – und genau das liebt Samira so an ihrem Mann.

Via Instagram teilt die Beauty zuletzt ein Video, das ihren Ehemann und die gemeinsame Tochter beim Spielen zeigt. Ausgelassen tobt der Kampf der Realitystars-Sieger mit seiner Kleinen herum. Samira macht dieser Anblick offenbar sehr glücklich, sie schreibt zu dem Clip: "Schlaflose Nächte hin oder her. Die Liebe wird täglich größer. Es macht mich so glücklich zu sehen, dass sie einen Papa hat, der sich um sie kümmert und der immer bei allem dabei sein möchte!"

Serkan und Samira sind nach zwei Jahren Beziehung noch superglücklich miteinander. Das unterstrichen die zwei auch im Sommer – denn der Regensburger machte seiner Partnerin im Urlaub einen Heiratsantrag. Inzwischen sind die beiden sogar schon verheiratet.

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Instagram / samirayasminleila Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Samira Klampfl, August 2023 auf Mykonos

